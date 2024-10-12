Стало известно имя временного тренера Иги Швёнтек

Первая ракетка мира Ига Швёнтек временно тренируется под руководством капитана сборной Польши на Кубке Билли Джин Кинг Давида Селта. Об этом сообщает Tennis Infinity со ссылкой на журналиста Марека Фурьяна.

Селт — поляк, муж бывшей второй ракетки мира польской теннисистки Агнешки Радваньской, ранее он работал вместе с экс тренером Иги Швёнтек Томашем Викторовским.

По информации источника, Швёнтек не хочет, чтобы её постоянным тренером был польский специалист, поэтому кандидатура Селта исключена. Одним из претендентов на эту должность является немецкий тренер Торбен Белтц, под руководством которого Анжелика Кербер в 2016 году выиграла Открытый чемпионат Австралии, US Open, стала финалисткой Уимблдона и завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Напомним, в начале октября Швёнтек объявила о прекращении сотрудничества с тренером Томашем Викторовским, с которым проработала три года.