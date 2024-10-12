Елена Рыбакина отобралась на Итоговый турнир WTA

Пятая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина квалифицировалась на Итоговый турнир WTA — 2024. В этом сезоне Рыбакина провела 50 матчей, одержав 41 победу и завоевав три титула: в Брисбене, Абу-Даби и Штутгарте.

Также участие в турнире обеспечили Кори Гауфф (США), Джессика Пегула (США) и Жасмин Паолини (Италия). Спортсменки преодолели квалификационный норматив 4600 баллов в Чемпионской гонке WTA.

Ранее участие в Итоговом чемпионате WTA — 2024, который пройдёт со 2 по 9 ноября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, обеспечили себе первая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши и вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко. Елена Рыбакина принимала участие в прошлогоднем Итоговом турнире WTA. Тогда она не смогла выйти в полуфинал. Отметим, что в последние месяцы теннисистка пропустила ряд турниров, включая WTA-1000 в Пекине и в Ухане.