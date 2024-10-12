Олимпийский чемпион Тодд Вуддбридж назвал Новака Джоковича аутсайдером среди фаворитов

Бывший теннисист олимпийский чемпион и 16-кратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде австралиец Тодд Вуддбридж высказался об экс первой ракетке мира Новаке Джоковиче.

«Он вступает в совершенно иную и необычную фазу своей карьеры, потому что он решил не играть так много турниров, его внимание сосредоточено на мэйджорах. На самом деле он немного аутсайдер среди всех этих фаворитов, о которых мы постоянно говорим, из-за этого, и он не выиграл мэйджор в этом году. Я думаю, что это, вероятно, принесёт ему свободу и ему это понравится», — приводит слова Вуддбриджа Tennis Infinity.

37-летний Джокович не выиграл ни одного турнира ATP в 2024 году.