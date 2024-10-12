Камилла Рахимова обыграла соотечественницу Прозорову в квалификации турнира в Осаке

66-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова в первом круге квалификационного раунда хардового турнира категории WTA-250 в Осаке (Япония) в трёх сетах обыграла соотечественницу Татьяну Прозорову (261-й номер рейтинга) — 4:6, 7:6 (7:1), 6:0.

Матч продолжался 2 часа 32 минуты. Обе россиянки ни разу не подали навылет. Рахимова допустила три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету её соперницы четыре двойные ошибки и столько же выигранных брейк-пойнтов из 11 заработанных.

В матче за выход в основную сетку соревнований в Осаке Рахимова сыграет с 127-й ракеткой мира Тамарой Корпач из Германии.