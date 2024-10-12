Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович — рекордсмен по количеству полуфиналов на «Мастерсах»

Новак Джокович — рекордсмен по количеству полуфиналов на «Мастерсах»
Комментарии

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович стал рекордсменом по выходам в полуфинал турниров категории «Мастерс» с 1990 года (момента внедрения данного формата). Его результат 78 полуфиналов. Это больше, чем у Рафаэля Надаля (76), Роджера Федерера (66), Энди Маррея (33) и Андре Агасси (32).

В свой 78-й полуфинал Новак Джокович вышел на «Мастерсе» в Шанхае (Китай). В четвертьфинале он обыграл 65-ю ракетку мира чешского теннисиста Якуба Меншика со счётом 6:7 (4:7), 6:1, 6:4. За выход в финал Джокович поспорит с американцем Тейлором Фрицем, занимающим седьмую строчку рейтинга.

Шанхай. 1/4 финала
11 октября 2024, пятница. 13:40 МСК
Якуб Меншик
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		1 4
6 4 		6 6
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Материалы по теме
Андрей Рублёв получил уайлд-кард на турнир ATP-250 в Стокгольме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android