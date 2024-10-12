Новак Джокович — рекордсмен по количеству полуфиналов на «Мастерсах»

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович стал рекордсменом по выходам в полуфинал турниров категории «Мастерс» с 1990 года (момента внедрения данного формата). Его результат 78 полуфиналов. Это больше, чем у Рафаэля Надаля (76), Роджера Федерера (66), Энди Маррея (33) и Андре Агасси (32).

В свой 78-й полуфинал Новак Джокович вышел на «Мастерсе» в Шанхае (Китай). В четвертьфинале он обыграл 65-ю ракетку мира чешского теннисиста Якуба Меншика со счётом 6:7 (4:7), 6:1, 6:4. За выход в финал Джокович поспорит с американцем Тейлором Фрицем, занимающим седьмую строчку рейтинга.