Новак Джокович — рекордсмен по количеству полуфиналов на «Мастерсах»
Поделиться
24-кратный победитель турниров «Большого шлема» четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович стал рекордсменом по выходам в полуфинал турниров категории «Мастерс» с 1990 года (момента внедрения данного формата). Его результат 78 полуфиналов. Это больше, чем у Рафаэля Надаля (76), Роджера Федерера (66), Энди Маррея (33) и Андре Агасси (32).
В свой 78-й полуфинал Новак Джокович вышел на «Мастерсе» в Шанхае (Китай). В четвертьфинале он обыграл 65-ю ракетку мира чешского теннисиста Якуба Меншика со счётом 6:7 (4:7), 6:1, 6:4. За выход в финал Джокович поспорит с американцем Тейлором Фрицем, занимающим седьмую строчку рейтинга.
Шанхай. 1/4 финала
11 октября 2024, пятница. 13:40 МСК
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|4
|
|6
|6
Новак Джокович
Н. Джокович
Материалы по теме
Комментарии
- 12 октября 2024
-
10:57
-
10:29
-
10:14
-
10:04
-
09:51
-
09:21
-
07:30
-
04:59
-
00:52
-
00:36
-
00:26
-
00:02
- 11 октября 2024
-
23:11
-
23:00
-
22:49
-
21:55
-
21:53
-
21:25
-
21:08
-
20:31
-
20:19
-
20:18
-
20:05
-
19:43
-
19:23
-
19:20
-
19:00
-
18:54
-
18:45
-
18:37
-
18:30
-
18:11
-
18:05
-
17:53
-
17:38