«Мне сказали: пойдём, я покажу тебе будущую 1-ю ракетку мира». Елена Веснина — о Надале

Российская теннисистка, олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина рассказала о знакомстве с 22-кратным победителем турниров «Большого шлема» испанцем Рафаэлем Надалем.

«Мне Рафа очень близок как теннисист, потому что мы одного возраста с ним, вместе играли юниорские турниры. Я первый раз его увидела на юниорском командном первенстве мира во Франции. В начале турнира один из белорусских теннисистов притянул меня за руку и сказал: «Пойдём, я покажу тебе будущую первую ракетку мира». И Надаль не оставил никому шансов на том турнире, хотя был младше всех своих соперников. Соревнования проводились среди игроков до 18 лет, а у мальчиков могут участвовать игроки с 16», — сказала Веснина в эфире телеграм-канала BetBoom Tennis.

10 октября 38-летний испанец объявил, что закончит профессиональную карьеру игрока после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).