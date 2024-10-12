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Янник Синнер вышел в финал «Мастерса» в Шанхае, обыграв Томаша Махача

Янник Синнер вышел в финал «Мастерса» в Шанхае, обыграв Томаша Махача
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). В матче 1/2 финала он обыграл 33-ю ракетку мира Томаша Махача из Чехии со счётом 6:4, 7:5.

Шанхай. 1/2 финала
12 октября 2024, суббота. 11:40 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Томаш Махач
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач

Матч продолжался 1 час 45 минут. Итальянец выполнил 10 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету его соперника пять эйсов, одна двойная ошибка и единственный реализованный брейк-пойнт из пяти.

Соперником Синнера в матче за титул чемпиона «Мастерса» в Шанхае станет победитель второго полуфинала — между четвёртой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и американским теннисистом Тейлором Фрицем (седьмой в рейтинге ATP).

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