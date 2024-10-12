Стефанос Циципас поделился философской мыслью о ценности светлых и тёмных моментов жизни

Греческий теннисист Стефанос Циципас в социальных сетях поделился новой философской мыслью о ценности счастья и преодоления трудностей.

«Люди часто говорят нам, что нужно больше читать, усерднее работать или следовать какому-то идеальному утреннему распорядку, чтобы улучшить себя. Но что, если настоящий рост происходит благодаря тому, что мы сталкиваемся с трудностями? Многие из нас прошли через трудные времена и извлекли ценные уроки, которые не найдёшь в книгах.

Интересно, как мы иногда держимся за свою боль, даже когда счастье находится прямо перед нами. Может быть, это происходит потому, что работа с проблемами кажется нам более интенсивной и живой, чем просто комфортная жизнь. Мы не говорим, что страдания — это хорошо, но это правда, что некоторые из наших самых больших уроков приходят из самых мрачных моментов.

Поэтому, прежде чем пытаться «исправить» чью-то боль, давайте подумаем, действительно ли он хочет от неё избавиться. Иногда сложнее всего сделать выбор в пользу счастья, когда темнота кажется такой знакомой», — написал Циципас в социальных сетях.