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Арина Соболенко — Кори Гауфф: американка уверенно выиграла первый сет 1/2 финала в Ухане

Арина Соболенко — Кори Гауфф: американка уверенно выиграла первый сет 1/2 финала в Ухане
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Сегодня, 12 октября, проходит полуфинальный матч на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай), где встречаются вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф. После первого сета счёт 6:1 в пользу Гауфф.

Ухань. 1/2 финала
12 октября 2024, суббота. 11:40 МСК
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
1 		2
6 		4
         
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи теннисисток.

Счёт личных встреч — 4:3 в пользу представительницы США. Впервые они сыграли во втором круге Лексингтона-2020. Последние встречи теннисисток прошли на финальных стадиях турниров «Большого шлема». В финале US Open — 2023 победила Гауфф со счётом 2:6, 6:3, 6:2. Арина Соболенко оказалась сильнее в полуфинале Australian Open — 2024 (7:6 (7:2), 6:4).

Напомним, соревнования WTA-1000 в Ухане проходят с 7 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 3 221 715. Действующей чемпионкой турнира в Ухане является Арина Соболенко. Она выигрывала в 2018 и 2019 годах.

Календарь турнира в Ухане
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