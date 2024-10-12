Арина Соболенко — Кори Гауфф: американка уверенно выиграла первый сет 1/2 финала в Ухане

Сегодня, 12 октября, проходит полуфинальный матч на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай), где встречаются вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф. После первого сета счёт 6:1 в пользу Гауфф.
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«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи теннисисток.
Счёт личных встреч — 4:3 в пользу представительницы США. Впервые они сыграли во втором круге Лексингтона-2020. Последние встречи теннисисток прошли на финальных стадиях турниров «Большого шлема». В финале US Open — 2023 победила Гауфф со счётом 2:6, 6:3, 6:2. Арина Соболенко оказалась сильнее в полуфинале Australian Open — 2024 (7:6 (7:2), 6:4).
Напомним, соревнования WTA-1000 в Ухане проходят с 7 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 3 221 715. Действующей чемпионкой турнира в Ухане является Арина Соболенко. Она выигрывала в 2018 и 2019 годах.
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