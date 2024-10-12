«Я мама уже месяц». Анетт Контавейт поделилась фото осенней прогулки с сыном Леоном

Бывшая вторая ракетка мира эстонская теннисистка Анетт Контавейт поделилась фотографиями совместной прогулки со своим сыном Леоном, которому исполнился ровно месяц.
«Я мама уже месяц», — подписала фото Контавейт в своём аккаунте в социальной сети.
Фото: Из личного архива Аннет Контавейт
Фото: Из личного архива Аннет Контавейт
Напомним, завершившая карьеру Контавейт состоит в романтических отношениях с футболистом сборной Эстонии Брентом Леписту. 28-летняя эстонка — чемпионка шести турниров на уровне WTA. В частности, эстонка выигрывала турнир в Санкт-Петербурге и завоёвывала Кубок Кремля. Лучшим достижением Контавейт на турнирах «Большого шлема» является четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии – 2020.