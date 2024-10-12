Фото: Роджер Федерер следит за матчем Янника Синнера в полуфинале «Мастерса» в Шанхае

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер пришёл на полуфинальный матч первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера и чешского теннисиста Томаша Махача на турнире категории «Мастерс» в Шанхае (Китай).

Фото: Скриншот из трансляции

В матче 1/4 финала Синнер обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 6:1, 6:4. Махач на этой же стадии сенсационно обошёл второго номера мирового рейтинга испанского теннисиста Карлоса Алькараса (7:6 (7:5), 7:5).

Напомним, турнир ATP-1000 в Шанхае проходит со 2 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 8 995 555. Победителем прошлогоднего турнира является польский теннисист Хуберт Хуркач, который в титульном матче обыграл россиянина Андрея Рублёва.