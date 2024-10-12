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Фото: Роджер Федерер следит за матчем Янника Синнера в полуфинале «Мастерса» в Шанхае

Фото: Роджер Федерер следит за матчем Янника Синнера в полуфинале «Мастерса» в Шанхае
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер пришёл на полуфинальный матч первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера и чешского теннисиста Томаша Махача на турнире категории «Мастерс» в Шанхае (Китай).

Фото: Скриншот из трансляции

Шанхай. 1/2 финала
12 октября 2024, суббота. 11:40 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		3
4 		2
         
Томаш Махач
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач

В матче 1/4 финала Синнер обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 6:1, 6:4. Махач на этой же стадии сенсационно обошёл второго номера мирового рейтинга испанского теннисиста Карлоса Алькараса (7:6 (7:5), 7:5).

Напомним, турнир ATP-1000 в Шанхае проходит со 2 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 8 995 555. Победителем прошлогоднего турнира является польский теннисист Хуберт Хуркач, который в титульном матче обыграл россиянина Андрея Рублёва.

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