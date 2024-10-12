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«А как же я?» Томаш Махач забавно отреагировал на крики фанатов Федерера в Шанхае

33-я ракетка мира Томаш Махач из Чехии во время матча с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером в полуфинале «Мастерса» в Шанхае попросил любви у зрителей. Перед этим один из болельщиков выкрикнул: «Мы любим тебя, Роджер!», обратившись к присутствующему на матче 20-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» швейцарцу Федереру.

«А как же я?» — выкрикнул Махач, обратившись к публике.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Это вызвало громкий смех на трибунах, улыбнулись даже Синнер и сам Федерер.

В данный момент в матче идёт второй сет. Первая партия осталась за итальянским теннисистом — 6:4.

Напомним, турнир ATP-1000 в Шанхае проходит со 2 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 8 995 555. Победителем прошлогоднего турнира является польский теннисист Хуберт Хуркач, который в титульном матче обыграл россиянина Андрея Рублёва.