Даниил Медведев — о Рафаэле Надале: я не носил безрукавки, но пытался так же бить форхенд

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о 22-кратном победителе турниров «Большого шлема» испанце Рафаэле Надале.

«Появился Рафа, и все начали ходить в безрукавках и подражать его форхенду. И всех тренеров это бесило. Они пытались объяснить нам, что Рафа бьёт невероятно, но это не значит, что у нас получится так же. Мне кажется, я не носил безрукавки, но точно пытался так же бить форхенд.

Первый гейм, последний гейм, он проигрывает, выигрывает, но он всегда находит в себе энергию, чтобы быть готовым к следующему розыгрышу, неважно, счет 40-0 или 0-40. И это поражает, потому что мало кто на такое способен», — сказал Медведев в видеоролике ATP, посвящённом Рафаэлю Надалю.

10 октября 38-летний испанец объявил, что закончит профессиональную карьеру игрока после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).