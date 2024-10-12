«Когда был маленьким, сходил по нему с ума». Рублёв поделился воспоминаниями о Надале

Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поделился воспоминаниями о 22-кратном победителе турниров «Большого шлема» экс первой ракетке мира испанце Рафаэле Надале после его заявления о завершении карьеры.

«Когда был маленьким, сходил по нему с ума. Смотрел каждый матч с ракеткой в руках и в форме Nike. Здорово, когда в детстве ты хочешь кого-то поддерживать, надеваешь форму, берёшь ракетку, думая, что это поможет ему выиграть матч. Начинаешь иначе воспринимать спорт. Он был моим кумиром. Это были приятные моменты, я их отчётливо помню», — сказал Рублёв в видеоролике ATP, посвящённом Рафаэлю Надалю.

Напомним, 10 октября Надаль объявил, что закончит профессиональную карьеру игрока после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).