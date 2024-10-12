Арина Соболенко — Кори Гауфф: белоруска сравняла счёт матча в 1/2 финала турнира в Ухане
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Сегодня, 12 октября, проходит полуфинальный матч турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай), где встречаются вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ухань. 1/2 финала
12 октября 2024, суббота. 11:40 МСК
2
Арина Соболенко
А. Соболенко
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|2
|
|4
|0
4
Кори Гауфф
К. Гауфф
Кори Гауфф выиграла первый сет со счётом 6:1. Вторую партию со счётом 6:4 выиграла белорусская теннисистка.
Напомним, турнир WTA-1000 в Ухане (Китай) проходит с 7 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 3 221 715. Действующей чемпионкой турнира в Ухане является Арина Соболенко. Она выигрывала в 2018 и 2019 годах.
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