Арина Соболенко — Кори Гауфф: белоруска сравняла счёт матча в 1/2 финала турнира в Ухане

Сегодня, 12 октября, проходит полуфинальный матч турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай), где встречаются вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кори Гауфф выиграла первый сет со счётом 6:1. Вторую партию со счётом 6:4 выиграла белорусская теннисистка.

Напомним, турнир WTA-1000 в Ухане (Китай) проходит с 7 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 3 221 715. Действующей чемпионкой турнира в Ухане является Арина Соболенко. Она выигрывала в 2018 и 2019 годах.