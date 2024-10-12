Янник Синнер уступает лишь «Большой четвёрке» по количеству побед за сезон на «Мастерсах»

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер по количеству побед на турнирах категории «Мастерс» в сезоне уступает лишь рекордам Новака Джоковича, Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Энди Маррея («Большая четвёрка»). Соотношение побед и поражений в матчах итальянца на «Мастерсах» в 2024 году 27-3.

Сегодня, 12 октября, Янник Синнер вышел в финал «Мастерса» в Шанхае (Китай). В полуфинале он обыграл 33-ю ракетку мира из Чехии Томаша Махача со счётом 6:4, 7:5. За титул итальянец поборется с победителем матча между четвёртой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и американским теннисистом Тейлором Фрицем (седьмой в рейтинге ATP).

Напомним, турнир ATP-1000 в Шанхае проходит со 2 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 8 995 555. Победителем прошлогоднего турнира является польский теннисист Хуберт Хуркач, который в титульном матче обыграл россиянина Андрея Рублёва.