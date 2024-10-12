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Янник Синнер уступает лишь «Большой четвёрке» по количеству побед за сезон на «Мастерсах»

Янник Синнер уступает лишь «Большой четвёрке» по количеству побед за сезон на «Мастерсах»
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер по количеству побед на турнирах категории «Мастерс» в сезоне уступает лишь рекордам Новака Джоковича, Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Энди Маррея («Большая четвёрка»). Соотношение побед и поражений в матчах итальянца на «Мастерсах» в 2024 году 27-3.

Шанхай. 1/2 финала
12 октября 2024, суббота. 11:40 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Томаш Махач
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач

Сегодня, 12 октября, Янник Синнер вышел в финал «Мастерса» в Шанхае (Китай). В полуфинале он обыграл 33-ю ракетку мира из Чехии Томаша Махача со счётом 6:4, 7:5. За титул итальянец поборется с победителем матча между четвёртой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и американским теннисистом Тейлором Фрицем (седьмой в рейтинге ATP).

Напомним, турнир ATP-1000 в Шанхае проходит со 2 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 8 995 555. Победителем прошлогоднего турнира является польский теннисист Хуберт Хуркач, который в титульном матче обыграл россиянина Андрея Рублёва.

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