Янник Синнер уступает лишь «Большой четвёрке» по количеству побед за сезон на «Мастерсах»

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер по количеству побед на турнирах категории «Мастерс» в сезоне уступает лишь рекордам Новака Джоковича, Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Энди Маррея («Большая четвёрка»). Соотношение побед и поражений в матчах итальянца на «Мастерсах» в 2024 году 27-3.
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
Сегодня, 12 октября, Янник Синнер вышел в финал «Мастерса» в Шанхае (Китай). В полуфинале он обыграл 33-ю ракетку мира из Чехии Томаша Махача со счётом 6:4, 7:5. За титул итальянец поборется с победителем матча между четвёртой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и американским теннисистом Тейлором Фрицем (седьмой в рейтинге ATP).
Напомним, турнир ATP-1000 в Шанхае проходит со 2 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 8 995 555. Победителем прошлогоднего турнира является польский теннисист Хуберт Хуркач, который в титульном матче обыграл россиянина Андрея Рублёва.
- 12 октября 2024
-
14:10
-
14:08
-
14:02
-
13:56
-
13:42
-
13:25
-
13:13
-
13:07
-
13:06
-
12:53
-
12:31
-
12:28
-
12:08
-
12:07
-
11:58
-
11:24
-
10:57
-
10:29
-
10:14
-
10:04
-
09:51
-
09:21
-
07:30
-
04:59
-
00:52
-
00:36
-
00:26
-
00:02
- 11 октября 2024
-
23:11
-
23:00
-
22:49
-
21:55
-
21:53
-
21:25
-
21:08