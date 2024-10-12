Янник Синнер повторил достижение Федерера и Джоковича на хардовых турнирах ATP

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал третьим игроком Открытой эры (с 1990 года), выходившим в семь и более финалов хардовых турниров ATP в течение двух сезонов подряд (2023-2024).

Теннисисты, выходившие в финалы семи и более хардовых турниров ATP в течение двух сезонов подряд:

Роджер Федерер (Швейцария): 2004-2007, 2014/2015;

Новак Джокович (Сербия): 2011-2013, 2015/2016;

Янник Синнер (Италия): 2023/2024.

Соперником Синнера в матче за титул чемпиона «Мастерса» в Шанхае станет победитель второго полуфинала — между четвёртой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и американским теннисистом Тейлором Фрицем (седьмой в рейтинге ATP).