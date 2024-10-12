Янник Синнер официально гарантировал себе первое место в рейтинге по итогам 2024 года
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Итальянский теннисист Янник Синнер после выхода в финал турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) гарантировал себе первое место в рейтинге по итогам 2024 года.
Сегодня, 12 октября, в полуфинале «Мастерса» в Шанхае Янник Синнер обыграл 33-ю ракетку мира чешского теннисиста Томаша Махача со счётом 6:4, 7:5.
Шанхай. 1/2 финала
12 октября 2024, суббота. 11:40 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
Томаш Махач
Т. Махач
Отметим, что впервые в карьере Синнер стал лидером рейтинга ATP 10 июня 2024 года. Тогда он забрал этот титул у Новака Джоковича.
Соперником Синнера в матче за титул чемпиона «Мастерса» в Шанхае станет победитель второго полуфинала — между четвёртой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и американским теннисистом Тейлором Фрицем, занимающим седьмое место в рейтинге.
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