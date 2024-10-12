Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер официально гарантировал себе первое место в рейтинге по итогам 2024 года

Янник Синнер официально гарантировал себе первое место в рейтинге по итогам 2024 года
Аудио-версия:
Комментарии

Итальянский теннисист Янник Синнер после выхода в финал турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) гарантировал себе первое место в рейтинге по итогам 2024 года.

Сегодня, 12 октября, в полуфинале «Мастерса» в Шанхае Янник Синнер обыграл 33-ю ракетку мира чешского теннисиста Томаша Махача со счётом 6:4, 7:5.

Шанхай. 1/2 финала
12 октября 2024, суббота. 11:40 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Томаш Махач
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач

Отметим, что впервые в карьере Синнер стал лидером рейтинга ATP 10 июня 2024 года. Тогда он забрал этот титул у Новака Джоковича.

Соперником Синнера в матче за титул чемпиона «Мастерса» в Шанхае станет победитель второго полуфинала — между четвёртой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и американским теннисистом Тейлором Фрицем, занимающим седьмое место в рейтинге.

Календарь турнира в Шанхае
Сетка турнира в Шанхае
Материалы по теме
Янник Синнер уступает лишь «Большой четвёрке» по количеству побед за сезон на «Мастерсах»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android