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«Все видели, какой огневой мощью он обладает». Янник Синнер — о матче с Махачем в Шанхае

«Все видели, какой огневой мощью он обладает». Янник Синнер — о матче с Махачем в Шанхае
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал игру с Томашем Махачем из Чехии (6:4, 7:5) в полуфинале «Мастерса» в Шанхае (Китай).

Шанхай. 1/2 финала
12 октября 2024, суббота. 11:40 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Томаш Махач
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач

— Что вам пришлось сделать, чтобы он не повторил то, что сделал с Алькарасом?
— Я думаю, мы все видели, каким талантом и огневой мощью он обладает. Мне приходилось быть очень, очень осторожным в каждой игре на подаче. Он очень быстро возвращается в игру. Я просто старался оставаться на месте каждый розыгрыш, пытаясь увидеть, что произойдёт дальше, и отыгрывал каждое очко с максимальной отдачей, на которую был способен. Я очень рад этому. Рад снова играть в финале.

— Это твой третий финал «Мастерса» в этом году. Где ты чувствовал себя лучше всего? Майами? Цинциннати? Шанхай?
— Сложно сказать. Мне казалось, что в Майами я бил очень-очень хорошо. Условия на той неделе и то, как я касался мяча, — всё это давало мне отличные ощущения. Цинциннати немного отличается. Там ветрено. Там сложно играть. Это была напряжённая неделя. Эта неделя тоже была напряжённой. Я просто старался сохранять спокойствие. Не каждый день будет так. Так что я с нетерпением жду хорошей игры в финале, — сказал Синнер в интервью на корте.

Соперником Синнера в матче за титул чемпиона «Мастерса» в Шанхае станет победитель второго полуфинала — между четвёртой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и американским теннисистом Тейлором Фрицем (седьмой в рейтинге ATP).

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