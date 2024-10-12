Синнер — первый итальянец в истории, занявший первое место в рейтинге ATP по итогам года

23-летний теннисист Янник Синнер стал первым представителем Италии, занявшим первое место в рейтинге по итогам года. Сегодня, 12 октября, в полуфинале турнира категории «Мастерс» Синнер обыграл 33-ю ракетку мира чешского теннисиста Томаша Махача со счётом 6:4, 7:5.

В финале «Мастерса» в Шанхае итальянец встретится с победителем матча между четвёртой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и американским теннисистом Тейлором Фрицем (седьмой в рейтинге ATP).

Отметим, что впервые в карьере Синнер стал лидером рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 10 июня 2024 года. Тогда он забрал этот титул у Новака Джоковича.