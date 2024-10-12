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Синнер — первый итальянец в истории, занявший первое место в рейтинге ATP по итогам года

Синнер — первый итальянец в истории, занявший первое место в рейтинге ATP по итогам года
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23-летний теннисист Янник Синнер стал первым представителем Италии, занявшим первое место в рейтинге по итогам года. Сегодня, 12 октября, в полуфинале турнира категории «Мастерс» Синнер обыграл 33-ю ракетку мира чешского теннисиста Томаша Махача со счётом 6:4, 7:5.

Шанхай. 1/2 финала
12 октября 2024, суббота. 11:40 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Томаш Махач
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач

В финале «Мастерса» в Шанхае итальянец встретится с победителем матча между четвёртой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и американским теннисистом Тейлором Фрицем (седьмой в рейтинге ATP).

Отметим, что впервые в карьере Синнер стал лидером рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 10 июня 2024 года. Тогда он забрал этот титул у Новака Джоковича.

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