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Арина Соболенко одержала волевую победу над Кори Гауфф и вышла в финал WTA-1000 в Ухане

Арина Соболенко одержала волевую победу над Кори Гауфф и вышла в финал WTA-1000 в Ухане
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Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). В полуфинале она обыграла четвёртую ракетку мира американскую теннисистку Кори Гауфф со счётом 1:6, 6:4, 6:4.

Ухань. 1/2 финала
12 октября 2024, суббота. 11:40 МСК
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		4 4
         
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Встреча продолжалась 2 часа 28 минут. В её рамках Соболенко два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Гауфф четыре эйса, 20 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13 заработанных.

В финале Арина Соболенко встретится с победительницей второго полуфинала между седьмой ракеткой мира Чжан Циньвэнь и 51-й ракеткой мира Ван Синьюй.

Напомним, соревнования WTA-1000 в Ухане (Китай) проходят с 7 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 3 221 715. Действующей чемпионкой турнира в Ухане является Арина Соболенко. Она выигрывала в 2018 и 2019 годах.

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