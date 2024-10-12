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Янник Синнер высказался о гарантированном первом месте в рейтинге ATP по итогам года

Янник Синнер высказался о гарантированном первом месте в рейтинге ATP по итогам года
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Итальянский теннисист Янник Синнер после выхода в финал турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) высказался о гарантированном первом месте в рейтинге ATP по итогам 2024 года.

«Это потрясающе. Это то, о чём мечтаешь, когда ты ребёнок, когда ты молод. Просто занимать первое место сейчас, но при этом выиграть в конце года. Это другое, особенное чувство. Но всё произошло во время турнира. Так что я даже не думаю об этом. Я знаю, что завтра будет важный день… финал. Но, очевидно, это так много значит для меня. Это то, чего я не смог бы достичь без людей, семьи и друзей, которые у меня есть. Спасибо моей команде», — сказал Синнер в интервью на корте.

Соперником Синнера в матче за титул чемпиона «Мастерса» в Шанхае станет победитель второго полуфинала — между четвёртой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и американским теннисистом Тейлором Фрицем (седьмой в рейтинге ATP).

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