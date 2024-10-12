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Арина Соболенко продлила выдающуюся серию побед на турнире в Ухане

Арина Соболенко продлила выдающуюся серию побед на турнире в Ухане
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Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко продлила свою выдающуюся серию побед на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай) до 16 матчей. Она также стала теннисисткой, одержавшей наибольшее количество побед в основной сетке в Ухане с момента основания турнира в 2014 году. Таким достижением также обладает чешская теннисистка Петра Квитова.

Ухань. 1/2 финала
12 октября 2024, суббота. 11:40 МСК
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		4 4
         
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

16-ю подряд победу Соболенко одержала в полуфинальном матче с четвёртой ракеткой мира американской теннисисткой Кори Гауфф. Арина обыграла соперницу со счётом 1:6, 6:4, 6:4.

Победная серия Арины Соболенко в Ухане началась в 2018 году. Там она завоевала титул, а в 2019-м сумела его защитить. После 2019-го турнир не проводился.

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