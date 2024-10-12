Арина Соболенко продлила выдающуюся серию побед на турнире в Ухане
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Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко продлила свою выдающуюся серию побед на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай) до 16 матчей. Она также стала теннисисткой, одержавшей наибольшее количество побед в основной сетке в Ухане с момента основания турнира в 2014 году. Таким достижением также обладает чешская теннисистка Петра Квитова.
Ухань. 1/2 финала
12 октября 2024, суббота. 11:40 МСК
2
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|4
4
Кори Гауфф
К. Гауфф
16-ю подряд победу Соболенко одержала в полуфинальном матче с четвёртой ракеткой мира американской теннисисткой Кори Гауфф. Арина обыграла соперницу со счётом 1:6, 6:4, 6:4.
Победная серия Арины Соболенко в Ухане началась в 2018 году. Там она завоевала титул, а в 2019-м сумела его защитить. После 2019-го турнир не проводился.
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