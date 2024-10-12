«Как финал «Большого шлема». Арина Соболенко — о поединке с Гауфф на турнире в Ухане

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над американкой Кори Гауфф (1:6, 6:4, 6:4) в полуфинале турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай).
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«Это определённо был один из самых важных матчей в моей карьере, с точки зрения зрителей — это как ещё один финальный матч «Большого шлема». Коко — невероятный игрок. В прошлом у нас было много тяжёлых сражений. Она в отличной форме. Я знала, что мне придётся очень много работать, чтобы одержать победу. Пара её ошибок, и я немного поверила в то, что у меня всё ещё есть шансы в этом матче. Это действительно важная победа», — сказала белоруска в интервью на корте.
В финале соревнований в Ухане Арина Соболенко встретится с победительницей второго полуфинала — между представительницами Китая седьмой ракеткой мира Чжан Циньвэнь и 51-м номером рейтинга WTA Ван Синьюй.
- 12 октября 2024
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