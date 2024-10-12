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«Как финал «Большого шлема». Арина Соболенко — о поединке с Гауфф на турнире в Ухане

«Как финал «Большого шлема». Арина Соболенко — о поединке с Гауфф на турнире в Ухане
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Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над американкой Кори Гауфф (1:6, 6:4, 6:4) в полуфинале турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай).

Ухань. 1/2 финала
12 октября 2024, суббота. 11:40 МСК
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		4 4
         
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Это определённо был один из самых важных матчей в моей карьере, с точки зрения зрителей — это как ещё один финальный матч «Большого шлема». Коко — невероятный игрок. В прошлом у нас было много тяжёлых сражений. Она в отличной форме. Я знала, что мне придётся очень много работать, чтобы одержать победу. Пара её ошибок, и я немного поверила в то, что у меня всё ещё есть шансы в этом матче. Это действительно важная победа», — сказала белоруска в интервью на корте.

В финале соревнований в Ухане Арина Соболенко встретится с победительницей второго полуфинала — между представительницами Китая седьмой ракеткой мира Чжан Циньвэнь и 51-м номером рейтинга WTA Ван Синьюй.

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