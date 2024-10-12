Арина Соболенко: я отдам всё, что у меня есть, чтобы выиграть трофей в Ухане в третий раз

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала третий подряд выход в финал турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай).

— Вы единственная теннисистка в истории турнира, которая три раза выходила в финал в одиночном разряде.

— Я не знаю. Это звучит безумно. Мне нравится это место. Большое тебе спасибо, Циньвэнь, за золотую медаль. Я чувствую, что теннис в Китае становится всё популярнее. Толпа зрителей переполнена. Мне приятно играть перед вами. Я очень рад, что попала в финал. Я отдам всё, что у меня есть, чтобы выиграть этот прекрасный трофей в третий раз, — сказала белоруска в интервью на корте.

Победная серия Соболенко в Ухане началась в 2018 году, когда она завоевала там свой первый титул. В 2019-м Арина сумела его защитить. После этого соревнования не проводились.

В финале соревнований в Ухане Арина Соболенко встретится с победительницей второго полуфинала — между представительницами Китая седьмой ракеткой мира Чжан Циньвэнь и 51-м номером рейтинга WTA Ван Синьюй.