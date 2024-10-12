Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко повторила рекорд по количеству финалов на турнирах WTA в Китае

Арина Соболенко повторила рекорд по количеству финалов на турнирах WTA в Китае
Аудио-версия:
Комментарии

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала игроком с наибольшим количеством финалов на турнирах категории WTA, проводимых в Китае в Открытую эру. На счету теннисистки шесть финалов: Ухань-2018, 2019 и 2024, Тяньцзинь-2017, Чжухай-2019 и Шэньчжэнь-2019. Таким же достижением обладают американская теннисистка Элисон Риске и Елена Янкович из Сербии.

Сегодня, 12 октября, Арина Соболенко в полуфинале турнира в Ухане обыграла четвёртую ракетку мира американскую теннисистку Кори Гауфф со счётом 1:6, 6:4, 6:4. Соболенко также продлила свою выдающуюся серию побед в Ухане (Китай) до 16 матчей.

Ухань. 1/2 финала
12 октября 2024, суббота. 11:40 МСК
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		4 4
         
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Напомним, соревнования WTA-1000 в Ухане (Китай) проходят с 7 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 3 221 715. Действующей чемпионкой турнира в Ухане является Арина Соболенко. Она выигрывала в 2018 и 2019 годах.

Календарь турнира в Ухане
Сетка турнира в Ухане
Материалы по теме
Арина Соболенко: я отдам всё, что у меня есть, чтобы выиграть трофей в Ухане в третий раз
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android