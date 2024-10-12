Арина Соболенко повторила рекорд по количеству финалов на турнирах WTA в Китае

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала игроком с наибольшим количеством финалов на турнирах категории WTA, проводимых в Китае в Открытую эру. На счету теннисистки шесть финалов: Ухань-2018, 2019 и 2024, Тяньцзинь-2017, Чжухай-2019 и Шэньчжэнь-2019. Таким же достижением обладают американская теннисистка Элисон Риске и Елена Янкович из Сербии.

Сегодня, 12 октября, Арина Соболенко в полуфинале турнира в Ухане обыграла четвёртую ракетку мира американскую теннисистку Кори Гауфф со счётом 1:6, 6:4, 6:4. Соболенко также продлила свою выдающуюся серию побед в Ухане (Китай) до 16 матчей.

Напомним, соревнования WTA-1000 в Ухане (Китай) проходят с 7 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 3 221 715. Действующей чемпионкой турнира в Ухане является Арина Соболенко. Она выигрывала в 2018 и 2019 годах.