Новак Джокович обыграл Тейлора Фрица и вышел в финал «Мастерса» в Шанхае
Поделиться
Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). В матче 1/2 финала он обыграл седьмую ракетку мира Тейлора Фрица из США со счётом 6:4, 7:6 (8:6).
Шанхай. 1/2 финала
12 октября 2024, суббота. 14:10 МСК
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 8
|
|6 6
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Матч продолжался 1 час 55 минут. Сербский теннисист выполнил семь подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из девяти заработанных. На счету его соперника шесть эйсов, пять двойных ошибок и ни одного выигранного брейк-пойнта из двух заработанных.
В матче за титул чемпиона «Мастерса» в Шанхае Джокович сыграет с первой ракеткой мира Янником Синнером. В случае победы над итальянцем серб выиграет 100-й титул на турнирах ATP.
Комментарии
- 12 октября 2024
-
17:05
-
16:52
-
16:50
-
16:33
-
16:28
-
16:22
-
16:13
-
16:07
-
15:46
-
15:32
-
15:20
-
15:19
-
15:03
-
14:58
-
14:44
-
14:34
-
14:33
-
14:22
-
14:22
-
14:10
-
14:08
-
14:02
-
13:56
-
13:42
-
13:25
-
13:13
-
13:07
-
13:06
-
12:53
-
12:31
-
12:28
-
12:08
-
12:07
-
11:58
-
11:24