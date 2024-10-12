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Новак Джокович обыграл Тейлора Фрица и вышел в финал «Мастерса» в Шанхае

Новак Джокович обыграл Тейлора Фрица и вышел в финал «Мастерса» в Шанхае
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Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). В матче 1/2 финала он обыграл седьмую ракетку мира Тейлора Фрица из США со счётом 6:4, 7:6 (8:6).

Шанхай. 1/2 финала
12 октября 2024, суббота. 14:10 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 8
4 		6 6
         
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Матч продолжался 1 час 55 минут. Сербский теннисист выполнил семь подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из девяти заработанных. На счету его соперника шесть эйсов, пять двойных ошибок и ни одного выигранного брейк-пойнта из двух заработанных.

В матче за титул чемпиона «Мастерса» в Шанхае Джокович сыграет с первой ракеткой мира Янником Синнером. В случае победы над итальянцем серб выиграет 100-й титул на турнирах ATP.

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