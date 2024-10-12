Кори Гауфф установила рекорд по количеству двойных ошибок в матче WTA в 2024 году
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Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф в полуфинальном матче турнира категории WTA-1000 в Ухане с белоруской Ариной Соболенко (6:1, 4:6, 4:6) совершила 21 двойную ошибку.
Ухань. 1/2 финала
12 октября 2024, суббота. 11:40 МСК
2
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
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|6
|6
|
|4
|4
4
Кори Гауфф
К. Гауфф
Это наибольшее количество двойных ошибок в матче основной сетки турниров WTA в 2024 году. Напомним, Соболенко несколько лет назад также испытывала подобные проблемы на подаче. С 2018 по 2021 год она входила в топ-5 сезона по количеству двойных ошибок (2020-2021 — лидер по этому показателю). В матче с Гауфф на счету белоруски всего две двойные ошибки.
В финале соревнований в Ухане Арина Соболенко встретится с победительницей второго полуфинала — между представительницами Китая седьмой ракеткой мира Чжан Циньвэнь и 51-м номером рейтинга WTA Ван Синьюй.
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