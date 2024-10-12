Кори Гауфф установила рекорд по количеству двойных ошибок в матче WTA в 2024 году

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф в полуфинальном матче турнира категории WTA-1000 в Ухане с белоруской Ариной Соболенко (6:1, 4:6, 4:6) совершила 21 двойную ошибку.

Это наибольшее количество двойных ошибок в матче основной сетки турниров WTA в 2024 году. Напомним, Соболенко несколько лет назад также испытывала подобные проблемы на подаче. С 2018 по 2021 год она входила в топ-5 сезона по количеству двойных ошибок (2020-2021 — лидер по этому показателю). В матче с Гауфф на счету белоруски всего две двойные ошибки.

В финале соревнований в Ухане Арина Соболенко встретится с победительницей второго полуфинала — между представительницами Китая седьмой ракеткой мира Чжан Циньвэнь и 51-м номером рейтинга WTA Ван Синьюй.