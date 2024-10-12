Янник Синнер стал первым итальянцем, вышедшим в финал «Мастерса» в Шанхае

Первая ракетка мира Янник Синнер стал первым итальянцем, вышедшим в финал турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай). Сегодня, 12 октября, в полуфинале он обыграл 33-ю ракетку мира чешского теннисиста Томаша Махача со счётом 6:4, 7:5.

Янник Синнер также стал первым представителем Италии, который завершит год на первой строчке мирового рейтинга. За титул в Шанхае Синнер поспорит с победителем второго полуфинала — между четвёртой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и американским теннисистом Тейлором Фрицем (седьмой в рейтинге ATP).

Напомним, турнир ATP-1000 в Шанхае проходит со 2 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 8 995 555. Победителем прошлогоднего турнира является польский теннисист Хуберт Хуркач, который в титульном матче обыграл россиянина Андрея Рублёва.