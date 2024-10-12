«Знаю, через что она проходит». Арина Соболенко — о 21 двойной ошибке Кори Гауфф

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала проблемы с подачей у американки Кори Гауфф в их полуфинальном матче турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). Четвёртая ракетка мира Гауфф сделала 21 двойную ошибку в игре с Ариной, что является рекордом в матчах основной сетки турниров WTA в 2024 году.

«Играла и думала: «Ну, подруга, я тебя понимаю как никто другой». Знаю, через что она проходит. Но я также знаю, что, если она сможет преодолеть эту ситуацию с подачей, она уже одна из лучших, но я почти уверена, что она станет одной из величайших», — сказала белоруска в интервью на корте.

Напомним, Соболенко несколько лет назад также испытывала подобные проблемы на подаче. С 2018 по 2021 год она входила в топ-5 сезона по количеству двойных ошибок (2020-2021 — лидер по этому показателю). Сегодня, 12 октября, в матче с Гауфф на счету белоруски всего две двойные ошибки.