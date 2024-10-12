«Слишком быстро». Махач заявил, что у него сломалась ракетка из-за интенсивности Синнера
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33-я ракетка мира чешский теннисист Томаш Махач во время полуфинального матча с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером на турнире категории «Мастерс» в Шанхае (Китай) рассказал сопернику, что сломал ракетку из-за его быстрой игры.
«Ты играешь слишком быстро. Ракетка сломалась», — сказал Махач.
«А, извини», — ответил Синнер.
Шанхай. 1/2 финала
12 октября 2024, суббота. 11:40 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
Томаш Махач
Т. Махач
Встреча Янника Синнера и Томаша Махача завершилась со счётом 6:4, 7:5 в пользу итальянского спортсмена. За титул Синнер поборется с победителем матча между четвёртой ракеткой мира сербским теннисистом Новаком Джоковичем и седьмой ракеткой мира американским теннисистом Тейлором Фрицем.
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