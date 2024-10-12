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«Слишком быстро». Махач заявил, что у него сломалась ракетка из-за интенсивности Синнера

«Слишком быстро». Махач заявил, что у него сломалась ракетка из-за интенсивности Синнера
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33-я ракетка мира чешский теннисист Томаш Махач во время полуфинального матча с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером на турнире категории «Мастерс» в Шанхае (Китай) рассказал сопернику, что сломал ракетку из-за его быстрой игры.

«Ты играешь слишком быстро. Ракетка сломалась», — сказал Махач.

«А, извини», — ответил Синнер.

Шанхай. 1/2 финала
12 октября 2024, суббота. 11:40 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Томаш Махач
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач

Встреча Янника Синнера и Томаша Махача завершилась со счётом 6:4, 7:5 в пользу итальянского спортсмена. За титул Синнер поборется с победителем матча между четвёртой ракеткой мира сербским теннисистом Новаком Джоковичем и седьмой ракеткой мира американским теннисистом Тейлором Фрицем.

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