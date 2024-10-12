«Слишком быстро». Махач заявил, что у него сломалась ракетка из-за интенсивности Синнера

33-я ракетка мира чешский теннисист Томаш Махач во время полуфинального матча с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером на турнире категории «Мастерс» в Шанхае (Китай) рассказал сопернику, что сломал ракетку из-за его быстрой игры.

«Ты играешь слишком быстро. Ракетка сломалась», — сказал Махач.

«А, извини», — ответил Синнер.

Встреча Янника Синнера и Томаша Махача завершилась со счётом 6:4, 7:5 в пользу итальянского спортсмена. За титул Синнер поборется с победителем матча между четвёртой ракеткой мира сербским теннисистом Новаком Джоковичем и седьмой ракеткой мира американским теннисистом Тейлором Фрицем.