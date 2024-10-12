Бывший физиотерапевт Янника Синнера: рано или поздно я расскажу, что произошло

Физиотерапевт Джакомо Налди, уволенный итальянским теннисистом Янником Синнером, высказался о допинг-деле первой ракетки мира.

«Мне жаль, как и всем остальным. Я просто надеюсь, что рано или поздно смогу рассказать о случившемся, чтобы дать общую картину. Синнер написал мне, он был мил, как и весь персонал. В остальном я получал и читал то, что было неприятно, но это часть игры», — приводит слова Налди Hindustan Times с презентации проекта Open Food Factory.

Напомним, в марте 2024 года Синнер сдал два положительных допинг-теста на запрещённое вещество клостебол. Он был признан невиновным независимым трибуналом Международного агентства по честности тенниса (ITIA). ВАДА подало апелляцию по делу Синнера и требует дисквалификации спортсмена на срок от одного до двух лет.