«Очень горжусь». Синнер — о статусе первого итальянца, ставшего лидером по итогам года

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, какое значение для него имеет статус первого представителя Италии, ставшего лидером мирового рейтинга по итогам года.

«Всегда смотрю со своей стороны, что должен делать и чего пытаюсь достичь. Думаю, это очень приятно для Италии, потому что, знаете, Италия — очень хорошая страна… Здесь есть всё что нужно. У нас потрясающая еда, у нас есть горы, море, разные менталитеты.

Очень горжусь, что я итальянец и просто приношу что-то для болельщиков, а они дарят мне столько любви, так что я счастлив быть в таком положении. Но есть не только я — у нас так много великих игроков, так много тех, кто входит в топ-100, топ-200, это удивительно, что теннис растёт, и, надеюсь, он сможет стать ещё больше», — сказал Синнер на пресс-конференции.