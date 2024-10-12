«У меня есть возможность сразиться с лучшим игроком мира». Джокович — о финале в Шанхае

Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о финальном матче «Мастерса» в Шанхае, в котором он может выиграть свой 100-й титул на турнирах ATP.
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«Я приехал в Шанхай после пяти лет отсутствия в Китае, где я всегда добивался больших успехов — как в Шанхае, так и в Пекине. Много титулов, великолепных сражений и грандиозных выступлений. Я уже много раз говорил, что поддержка, которую я получаю здесь, огромна и невероятна. Это придаёт мне энергии, которая заставляет меня двигаться вперёд. В этом году я приехал сюда с желанием дойти до финала и состязаться за 100-й титул. У меня есть возможность сразиться с лучшим игроком мира. Посмотрим, что из этого выйдет», — сказал Джокович в интервью на корте.
Финальный матч «Мастерса» в Шанхае между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и Новаком Джоковичем запланирован на воскресенье, 13 октября, и начнётся не ранее 11:30 мск.
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