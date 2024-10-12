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«У меня есть возможность сразиться с лучшим игроком мира». Джокович — о финале в Шанхае

«У меня есть возможность сразиться с лучшим игроком мира». Джокович — о финале в Шанхае
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Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о финальном матче «Мастерса» в Шанхае, в котором он может выиграть свой 100-й титул на турнирах ATP.

Шанхай. Финал
13 октября 2024, воскресенье. 11:30 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Я приехал в Шанхай после пяти лет отсутствия в Китае, где я всегда добивался больших успехов — как в Шанхае, так и в Пекине. Много титулов, великолепных сражений и грандиозных выступлений. Я уже много раз говорил, что поддержка, которую я получаю здесь, огромна и невероятна. Это придаёт мне энергии, которая заставляет меня двигаться вперёд. В этом году я приехал сюда с желанием дойти до финала и состязаться за 100-й титул. У меня есть возможность сразиться с лучшим игроком мира. Посмотрим, что из этого выйдет», — сказал Джокович в интервью на корте.

Финальный матч «Мастерса» в Шанхае между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и Новаком Джоковичем запланирован на воскресенье, 13 октября, и начнётся не ранее 11:30 мск.

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