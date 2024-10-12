Чжэн Циньвэнь стала второй финалисткой турнира WTA-1000 в Ухане

Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь вышла в финал турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). В полуфинале она обыграла свою соотечественницу 51-ю ракетку мира Ван Синьюй со счётом 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 40 минут. В её рамках Циньвэнь шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Синьюй ни одного эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

В борьбе за титул Чжэн Циньвэнь встретится со второй ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, которая в полуфинале победила четвёртую ракетку мира Кори Гауфф.