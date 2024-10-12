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Чжэн Циньвэнь стала второй финалисткой турнира WTA-1000 в Ухане

Чжэн Циньвэнь стала второй финалисткой турнира WTA-1000 в Ухане
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Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь вышла в финал турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). В полуфинале она обыграла свою соотечественницу 51-ю ракетку мира Ван Синьюй со счётом 6:3, 6:4.

Ухань. 1/2 финала
12 октября 2024, суббота. 14:30 МСК
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Ван Синьюй
51
Китай
Ван Синьюй
В. Синьюй

Встреча продолжалась 1 час 40 минут. В её рамках Циньвэнь шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Синьюй ни одного эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

В борьбе за титул Чжэн Циньвэнь встретится со второй ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, которая в полуфинале победила четвёртую ракетку мира Кори Гауфф.

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