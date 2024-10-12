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Только три теннисиста опережают Новака Джоковича по количеству финалов на турнирах ATP

Только три теннисиста опережают Новака Джоковича по количеству финалов на турнирах ATP
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Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович занимает четвёртое место по количеству финалов на турнирах ATP в Открытой эре (с 1968 года). Сегодня, 12 октября, он обыграл Тейлора Фрица из США (6:4, 7:6 (8:6) в полуфинале «Мастерса» в Шанхае (Китай).

Шанхай. 1/2 финала
12 октября 2024, суббота. 14:10 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 8
4 		6 6
         
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Топ-5 теннисистов по количеству финалов на турнирах ATP в Открытой эре:

  • Джимми Коннорс (США) — 164.
  • Роджер Федерер (Швейцария) — 157.
  • Иван Лендл (Чехия) — 146.
  • Новак Джокович (Сербия) — 141.
  • Рафаэль Надаль (Испания) — 131.

Отметим, что 37-летний Джокович — единственный действующий теннисист в этом списке.

В матче за титул чемпиона «Мастерса» в Шанхае Джокович сыграет с первой ракеткой мира Янником Синнером. В случае победы над итальянцем серб выиграет 100-й титул на турнирах ATP.

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