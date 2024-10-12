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Только три теннисиста опережают Новака Джоковича по количеству финалов на турнирах ATP

Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович занимает четвёртое место по количеству финалов на турнирах ATP в Открытой эре (с 1968 года). Сегодня, 12 октября, он обыграл Тейлора Фрица из США (6:4, 7:6 (8:6) в полуфинале «Мастерса» в Шанхае (Китай).

Топ-5 теннисистов по количеству финалов на турнирах ATP в Открытой эре:

Джимми Коннорс (США) — 164.

Роджер Федерер (Швейцария) — 157.

Иван Лендл (Чехия) — 146.

Новак Джокович (Сербия) — 141.

Рафаэль Надаль (Испания) — 131.

Отметим, что 37-летний Джокович — единственный действующий теннисист в этом списке.

В матче за титул чемпиона «Мастерса» в Шанхае Джокович сыграет с первой ракеткой мира Янником Синнером. В случае победы над итальянцем серб выиграет 100-й титул на турнирах ATP.