«Приятно немного пошутить». Синнер — о ситуации с Федерером и Махачем на матче в Шанхае

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о забавном моменте в полуфинальном матче турнира категории «Мастерс» в Шанхае с чехом Томашем Махачем и Роджером Федерером, присутствовавшим на игре.
«Это мило. Всегда стараюсь сосредоточиться на матче, но, знаете, иногда, когда такое случается, это тоже приятно. Со стороны Махача тоже было приятно немного пошутить с публикой, потому что она хочет видеть развлечения.
Очевидно, что Роджер потрясающе выглядит, когда смотрит какие-то матчи или показывает свою любовь к этому виду спорта, он много отдал теннису. Удивительно видеть его рядом. Просто увидеть его или немного поговорить с ним. Так что да, это был очень, очень приятный момент», — сказал Синнер на пресс-конференции.
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
Напомним, во время матча Синнера и Махача один из болельщиков признался, что любит Роджера Федерера, Махач отреагировал, попросив любви и для него. Это вызвало громкий смех на трибунах.
- 12 октября 2024
-
17:05
-
16:52
-
16:50
-
16:33
-
16:28
-
16:22
-
16:13
-
16:07
-
15:46
-
15:32
-
15:20
-
15:19
-
15:03
-
14:58
-
14:44
-
14:34
-
14:33
-
14:22
-
14:22
-
14:10
-
14:08
-
14:02
-
13:56
-
13:42
-
13:25
-
13:13
-
13:07
-
13:06
-
12:53
-
12:31
-
12:28
-
12:08
-
12:07
-
11:58
-
11:24