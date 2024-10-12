«Приятно немного пошутить». Синнер — о ситуации с Федерером и Махачем на матче в Шанхае

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о забавном моменте в полуфинальном матче турнира категории «Мастерс» в Шанхае с чехом Томашем Махачем и Роджером Федерером, присутствовавшим на игре.

«Это мило. Всегда стараюсь сосредоточиться на матче, но, знаете, иногда, когда такое случается, это тоже приятно. Со стороны Махача тоже было приятно немного пошутить с публикой, потому что она хочет видеть развлечения.

Очевидно, что Роджер потрясающе выглядит, когда смотрит какие-то матчи или показывает свою любовь к этому виду спорта, он много отдал теннису. Удивительно видеть его рядом. Просто увидеть его или немного поговорить с ним. Так что да, это был очень, очень приятный момент», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Напомним, во время матча Синнера и Махача один из болельщиков признался, что любит Роджера Федерера, Махач отреагировал, попросив любви и для него. Это вызвало громкий смех на трибунах.