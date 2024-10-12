Фриц — шестой соперник Джоковича, которого он победил в каждой из 10 первых встреч

Седьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц стал шестым игроком, которого сербский теннисист Новак Джокович обыграл во всех 10 личных встречах на уровне ATP. Такого же внушительного результата Джокович добился в матчах с Андреасом Сеппи, Гаэлем Монфисом, Жереми Шарди, Марином Чиличем и Милошем Раоничем.

Сегодня, 12 октября, Новак Джокович обыграл Тейлора Фрица в полуфинале «Мастерса» в Шанхае (Китай) со счётом 6:4, 7:6 (8:6).

За титул чемпиона серб сыграет с первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером, который в полуфинале обошёл чеха Томаша Махача. В случае победы над итальянцем серб выиграет 100-й титул на турнирах ATP.