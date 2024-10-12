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Фриц — шестой соперник Джоковича, которого он победил в каждой из 10 первых встреч

Фриц — шестой соперник Джоковича, которого он победил в каждой из 10 первых встреч
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Седьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц стал шестым игроком, которого сербский теннисист Новак Джокович обыграл во всех 10 личных встречах на уровне ATP. Такого же внушительного результата Джокович добился в матчах с Андреасом Сеппи, Гаэлем Монфисом, Жереми Шарди, Марином Чиличем и Милошем Раоничем.

Сегодня, 12 октября, Новак Джокович обыграл Тейлора Фрица в полуфинале «Мастерса» в Шанхае (Китай) со счётом 6:4, 7:6 (8:6).

Шанхай. 1/2 финала
12 октября 2024, суббота. 14:10 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 8
4 		6 6
         
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

За титул чемпиона серб сыграет с первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером, который в полуфинале обошёл чеха Томаша Махача. В случае победы над итальянцем серб выиграет 100-й титул на турнирах ATP.

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