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Чжэн Циньвэнь — вторая китайская теннисистка, вышедшая в финал WTA-1000 после Ли На

Чжэн Циньвэнь — вторая китайская теннисистка, вышедшая в финал WTA-1000 после Ли На
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Седьмая ракетка мира Чжэн Циньвэнь стала второй китайской теннисисткой, вышедшей в финал турнира категории WTA-1000 с 2009 года после Ли На. Это произошло на турнире в Ухане, где Циньвэнь вышла в финал, обыграв свою соотечественницу 51-ю ракетку мира Ван Синьюй со счётом 6:3, 6:4.

Ухань. 1/2 финала
12 октября 2024, суббота. 14:30 МСК
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Ван Синьюй
51
Китай
Ван Синьюй
В. Синьюй

В борьбе за титул Циньвэнь встретится со второй ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, которая в полуфинале обошла четвёртую ракетку мира из США Кори Гауфф.

Напомним, соревнования WTA-1000 в Ухане проходят с 7 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 3 221 715. Действующей чемпионкой турнира в Ухане является Арина Соболенко. Она выигрывала в 2018 и 2019 годах.

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