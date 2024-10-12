Чжэн Циньвэнь — вторая китайская теннисистка, вышедшая в финал WTA-1000 после Ли На
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Седьмая ракетка мира Чжэн Циньвэнь стала второй китайской теннисисткой, вышедшей в финал турнира категории WTA-1000 с 2009 года после Ли На. Это произошло на турнире в Ухане, где Циньвэнь вышла в финал, обыграв свою соотечественницу 51-ю ракетку мира Ван Синьюй со счётом 6:3, 6:4.
Ухань. 1/2 финала
12 октября 2024, суббота. 14:30 МСК
7
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
51
Ван Синьюй
В. Синьюй
В борьбе за титул Циньвэнь встретится со второй ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, которая в полуфинале обошла четвёртую ракетку мира из США Кори Гауфф.
Напомним, соревнования WTA-1000 в Ухане проходят с 7 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 3 221 715. Действующей чемпионкой турнира в Ухане является Арина Соболенко. Она выигрывала в 2018 и 2019 годах.
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