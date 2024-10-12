Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович стал 13-м финалистом на турнирах серии «Мастерс» в 2024 году, что является наивысшим показателем, начиная с 2004 года. В 2003-м в финалах соревнований категории ATP-1000 участвовали 15 теннисистов.
Все финалисты турниров серии «Мастерс» в 2024 году:
- Карлос Алькарас (Испания): Индиан-Уэллс, титул;
- Даниил Медведев (Россия): Индиан-Уэллс, финал;
- Янник Синнер (Италия): Майами (титул), Цинциннати (титул), Шанхай (?);
- Григор Димитров (Болгария): Майами, финал;
- Стефанос Циципас (Греция): Монте-Карло, титул;
- Каспер Рууд (Норвегия): Монте-Карло, финал;
- Андрей Рублёв (Россия): Мадрид (титул), Монреаль (финал);
- Феликс Оже-Альяссим (Канада): Мадрид, финал;
- Александр Зверев (Германия): Рим, титул;
- Николас Харри (Чили): Рим, финал;
- Алексей Попырин (Австралия): Монреаль, титул;
- Фрэнсис Тиафо (США): Цинциннати, финал;
- Новак Джокович (Сербия): Шанхай (?).
Только два теннисиста смогли выйти в финал «Мастерсов» в 2024 году более одного раза. Янник Синнер выступал в решающих матчах в Майами и в Цинциннати (оба раза становился победителем) и выйдет в финале Шанхая. Россиянин Ангдрей Рублёв выиграл титул в Мадриде и встречался в матче за титул чемпиона в Монреале, в котором уступил Алексу Попырину из Австралии.