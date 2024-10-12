Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович стал 13-м финалистом на турнирах серии «Мастерс» в 2024 году

Новак Джокович стал 13-м финалистом на турнирах серии «Мастерс» в 2024 году
Аудио-версия:
Комментарии

Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович стал 13-м финалистом на турнирах серии «Мастерс» в 2024 году, что является наивысшим показателем, начиная с 2004 года. В 2003-м в финалах соревнований категории ATP-1000 участвовали 15 теннисистов.

Все финалисты турниров серии «Мастерс» в 2024 году:

  1. Карлос Алькарас (Испания): Индиан-Уэллс, титул;
  2. Даниил Медведев (Россия): Индиан-Уэллс, финал;
  3. Янник Синнер (Италия): Майами (титул), Цинциннати (титул), Шанхай (?);
  4. Григор Димитров (Болгария): Майами, финал;
  5. Стефанос Циципас (Греция): Монте-Карло, титул;
  6. Каспер Рууд (Норвегия): Монте-Карло, финал;
  7. Андрей Рублёв (Россия): Мадрид (титул), Монреаль (финал);
  8. Феликс Оже-Альяссим (Канада): Мадрид, финал;
  9. Александр Зверев (Германия): Рим, титул;
  10. Николас Харри (Чили): Рим, финал;
  11. Алексей Попырин (Австралия): Монреаль, титул;
  12. Фрэнсис Тиафо (США): Цинциннати, финал;
  13. Новак Джокович (Сербия): Шанхай (?).

Только два теннисиста смогли выйти в финал «Мастерсов» в 2024 году более одного раза. Янник Синнер выступал в решающих матчах в Майами и в Цинциннати (оба раза становился победителем) и выйдет в финале Шанхая. Россиянин Ангдрей Рублёв выиграл титул в Мадриде и встречался в матче за титул чемпиона в Монреале, в котором уступил Алексу Попырину из Австралии.

Материалы по теме
«У меня есть возможность сразиться с лучшим игроком мира». Джокович — о финале в Шанхае
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android