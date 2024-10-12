Новак Джокович стал 13-м финалистом на турнирах серии «Мастерс» в 2024 году

Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович стал 13-м финалистом на турнирах серии «Мастерс» в 2024 году, что является наивысшим показателем, начиная с 2004 года. В 2003-м в финалах соревнований категории ATP-1000 участвовали 15 теннисистов.

Все финалисты турниров серии «Мастерс» в 2024 году:

Карлос Алькарас (Испания): Индиан-Уэллс, титул; Даниил Медведев (Россия): Индиан-Уэллс, финал; Янник Синнер (Италия): Майами (титул), Цинциннати (титул), Шанхай (?); Григор Димитров (Болгария): Майами, финал; Стефанос Циципас (Греция): Монте-Карло, титул; Каспер Рууд (Норвегия): Монте-Карло, финал; Андрей Рублёв (Россия): Мадрид (титул), Монреаль (финал); Феликс Оже-Альяссим (Канада): Мадрид, финал; Александр Зверев (Германия): Рим, титул; Николас Харри (Чили): Рим, финал; Алексей Попырин (Австралия): Монреаль, титул; Фрэнсис Тиафо (США): Цинциннати, финал; Новак Джокович (Сербия): Шанхай (?).

Только два теннисиста смогли выйти в финал «Мастерсов» в 2024 году более одного раза. Янник Синнер выступал в решающих матчах в Майами и в Цинциннати (оба раза становился победителем) и выйдет в финале Шанхая. Россиянин Ангдрей Рублёв выиграл титул в Мадриде и встречался в матче за титул чемпиона в Монреале, в котором уступил Алексу Попырину из Австралии.