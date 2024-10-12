Новак Джокович воспользовался медицинским перерывом в матче с Тейлором Фрицем
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович взял медицинский перерыв в полуфинале «Мастерса» в Шанхае. Во втором сете при своей подаче спортсмен почувствовал дискомфорт в пояснице и в левой ноге.
Фото: Кадр из трансляции
Соперником Джоковича в матче за выход в финал был американский теннисист седьмая ракетка мира Тейлор Фриц. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (8:6) в пользу представителя Сербии.
Шанхай. 1/2 финала
12 октября 2024, суббота. 14:10 МСК
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|7 8
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|6 6
Тейлор Фриц
Т. Фриц
За титул чемпиона серб сыграет с первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером, который в полуфинале обошёл чеха Томаша Махача. В случае победы над итальянцем серб выиграет 100-й титул на турнирах ATP.
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