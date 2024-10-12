Новак Джокович воспользовался медицинским перерывом в матче с Тейлором Фрицем

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович взял медицинский перерыв в полуфинале «Мастерса» в Шанхае. Во втором сете при своей подаче спортсмен почувствовал дискомфорт в пояснице и в левой ноге.

Фото: Кадр из трансляции

Соперником Джоковича в матче за выход в финал был американский теннисист седьмая ракетка мира Тейлор Фриц. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (8:6) в пользу представителя Сербии.

За титул чемпиона серб сыграет с первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером, который в полуфинале обошёл чеха Томаша Махача. В случае победы над итальянцем серб выиграет 100-й титул на турнирах ATP.