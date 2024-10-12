Хромачёва и Данилина вышли в финал парного разряда WTA-1000 в Ухане
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Россиянка Ирина Хромачёва и представительница Казахстана Анна Данилина вышли в финал турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай) в парном разряде. В полуфинале они в двух сетах обыграли русско-чешский дуэт, состоящий из Екатерины Александровой и Катержины Синяковой, со счётом 6:1, 6:4.
Ухань — парный разряд. 1/2 финала
12 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Анна Данилина
Ирина Хромачёва
А. Данилина И. Хромачёва
Окончен
2 : 0
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Екатерина Александрова
Катержина Синякова
Е. Александрова К. Синякова
Встреча продолжалась 1 час 5 минут. В её рамках пара Хромачёвой/Данилиной три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Александровой/Синяковой 0 эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.
В финале Хромачёва и Данилина встретятся с американской парой Джессика Пегула и Айша Мухаммад.
Комментарии
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