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Хромачёва и Данилина вышли в финал парного разряда WTA-1000 в Ухане

Хромачёва и Данилина вышли в финал парного разряда WTA-1000 в Ухане
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Россиянка Ирина Хромачёва и представительница Казахстана Анна Данилина вышли в финал турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай) в парном разряде. В полуфинале они в двух сетах обыграли русско-чешский дуэт, состоящий из Екатерины Александровой и Катержины Синяковой, со счётом 6:1, 6:4.

Ухань — парный разряд. 1/2 финала
12 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Анна Данилина
Казахстан
Анна Данилина
Ирина Хромачёва
Россия
Ирина Хромачёва
А. Данилина И. Хромачёва
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		4
         
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
Е. Александрова К. Синякова

Встреча продолжалась 1 час 5 минут. В её рамках пара Хромачёвой/Данилиной три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Александровой/Синяковой 0 эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

В финале Хромачёва и Данилина встретятся с американской парой Джессика Пегула и Айша Мухаммад.

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Таблица парного разряда в Ухане
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