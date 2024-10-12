Определились финалисты «Мастерса» в Шанхае

Сегодня, 12 октября, на турнире категории «Мастерс» в Шанхае (США) завершились полуфинальные поединки. Определились финалисты, которые сыграют в матче за титул.

В первом полуфинальном матче первая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл 33-ю ракетку мира Томаша Махача из Чехии. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:5.

В другом полуфинале четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович обыграл седьмую ракетку мира Тейлора Фрица из США со счётом 6:4, 7:6 (8:6).

Встреча за титул между Синнером и Джоковичем состоится в воскресенье, 13 октября, начало запланировано на 11:30 мск. В случае победы над итальянцем серб выиграет 100-й титул на турнирах ATP.