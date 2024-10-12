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Определились финалисты «Мастерса» в Шанхае

Определились финалисты «Мастерса» в Шанхае
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Сегодня, 12 октября, на турнире категории «Мастерс» в Шанхае (США) завершились полуфинальные поединки. Определились финалисты, которые сыграют в матче за титул.

В первом полуфинальном матче первая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл 33-ю ракетку мира Томаша Махача из Чехии. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:5.

Шанхай. 1/2 финала
12 октября 2024, суббота. 11:40 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Томаш Махач
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач

В другом полуфинале четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович обыграл седьмую ракетку мира Тейлора Фрица из США со счётом 6:4, 7:6 (8:6).

Шанхай. 1/2 финала
12 октября 2024, суббота. 14:10 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 8
4 		6 6
         
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Встреча за титул между Синнером и Джоковичем состоится в воскресенье, 13 октября, начало запланировано на 11:30 мск. В случае победы над итальянцем серб выиграет 100-й титул на турнирах ATP.

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