Кирьос выложил пост с обращением к Надалю по случаю завершения его спортивной карьеры

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос снова обратился к 22-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» экс первой ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю после его заявления о завершении карьеры.

«Прощай, Рафаэль Надаль. Честно говоря, ты был для меня одной из главных мотиваций, чтобы становиться лучше с каждым днём. Удачи тебе во всём, что ждёт впереди», — написал австралиец на личной странице в социальных сетях.

Кирьос и Надаль провели между собой девять матчей на турнирах уровня ATP. Счёт личных встреч — 6-3 в пользу испанского теннисиста.

Ранее 38-летний Рафаэль Надаль объявил, что закончит профессиональную карьеру игрока после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).