Определились финалистки турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай), который проходит с 7 по 13 октября. Трофей разыграют седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь и вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко. Встреча состоится в воскресенье, 13 октября.

Сегодня, 12 октября, Арина Соболенко в полуфинале турнира в Ухане обыграла четвёртую ракетку мира американскую теннисистку Кори Гауфф со счётом 1:6, 6:4, 6:4. Соболенко также продлила свою выдающуюся серию побед в Ухане (Китай) до 16 матчей.

Чжэн Циньвэнь в другом полуфинале обыграла свою соотечественницу 51-ю ракетку мира Ван Синьюй со счётом 6:3, 6:4.

Напомним, соревнования WTA-1000 в Ухане (Китай) проходят с 7 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 3 221 715. Действующей чемпионкой турнира в Ухане является Арина Соболенко. Она выигрывала в 2018 и 2019 годах.