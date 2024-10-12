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Определились финалистки турнира категории WTA-1000 в Ухане

Определились финалистки турнира категории WTA-1000 в Ухане
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Определились финалистки турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай), который проходит с 7 по 13 октября. Трофей разыграют седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь и вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко. Встреча состоится в воскресенье, 13 октября.

Сегодня, 12 октября, Арина Соболенко в полуфинале турнира в Ухане обыграла четвёртую ракетку мира американскую теннисистку Кори Гауфф со счётом 1:6, 6:4, 6:4. Соболенко также продлила свою выдающуюся серию побед в Ухане (Китай) до 16 матчей.

Ухань. 1/2 финала
12 октября 2024, суббота. 11:40 МСК
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		4 4
         
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Чжэн Циньвэнь в другом полуфинале обыграла свою соотечественницу 51-ю ракетку мира Ван Синьюй со счётом 6:3, 6:4.

Ухань. 1/2 финала
12 октября 2024, суббота. 14:30 МСК
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Ван Синьюй
51
Китай
Ван Синьюй
В. Синьюй

Напомним, соревнования WTA-1000 в Ухане (Китай) проходят с 7 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 3 221 715. Действующей чемпионкой турнира в Ухане является Арина Соболенко. Она выигрывала в 2018 и 2019 годах.

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