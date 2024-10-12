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«Было мило наблюдать его утренний ритуал». Пивоварова — о совместном досуге с Надалем

«Было мило наблюдать его утренний ритуал». Пивоварова — о совместном досуге с Надалем
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Российская теннисистка и бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова поделилась воспоминаниями о знакомстве с 22-кратным победителем турниров «Большого шлема» испанцем Рафаэлем Надалем.

«Он оставил очень тёплые воспоминания о себе. Лично его знаю. Я тренировалась в Испании — полетела на US Open, на американскую серию, и получила травму. Единственный шанс восстановиться был благодаря физио Надаля. Рафа предоставил возможность поработать с ним. Было забавно, потому что максимально удобное место, где можно было сделать процедуры, — это его номер люкс. Я приходила утром — Рафа ещё только просыпался, завтракал булочками с нутеллой и звонил своей девушке Ческе. Было очень мило наблюдать его утренний ритуал. Конечно, восторгаешься его человеческими качествами. Тем, каким атлетом и чемпионом он стал», — рассказала Пивоварова в эфире шоу BetBoom Tennis.

10 октября 38-летний испанец объявил, что закончит профессиональную карьеру игрока после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).

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