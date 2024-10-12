Игорь Куницын предположил, при каких условиях Медведев сможет обыграть Синнера и Алькараса

Тренер мужской сборной России по теннису Игорь Куницын считает, что пятой ракетке мира Даниилу Медведеву по силам обыграть лидеров рейтинга ATP Янника Синнера и Карлоса Алькараса при наличии хорошей подачи.

«Для меня основной вопрос заключался в подаче Медведева. Если он подаёт здорово, то ему по силам обыгрывать и Синнера, и Алькараса. Но здесь проблемы с плечом: подавать он не мог, при ударе справа пришлось менять технику, чтобы хоть как-то играть. Молодец, пытался найти какой-то вариант. Но его главное оружие против Синнера — подача. Если её нет хотя бы на 90%, тяжело. Сейчас Янник и Карлос сзади играют лучше», — поделился Куницын в эфире шоу BetBoom Tennis.

Напомним, Даниил Медведев уступил Яннику Синнеру со счётом 6:1, 6:4. Спортсмены встречались друг с другом на корте 14 раз. Семь побед в личных противостояниях одержал Медведев, семь — Синнер.