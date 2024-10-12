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«Пришлось пожертвовать свадьбой». Веснина — о выступлении в финале Кубка федераций — 2015

«Пришлось пожертвовать свадьбой». Веснина — о выступлении в финале Кубка федераций — 2015
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Российская теннисистка, олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина рассказала, как пожертвовала собственной свадьбой ради выступления в финале Кубка федераций.

«Когда мы в 2015 году вышли в финал Кубка федераций в Чехии, дата свадьбы у меня была назначена на день игр. Мне позвонили и сказали, что у нас 14 ноября финал Кубка федераций. Я говорю: «Нет-нет, подождите, мы не можем: у меня свадьба. Всё заказано и всё готово». В итоге перенесли свадьбу на 19 ноября. Пришлось так пожертвовать. И сразу после турнира тем же составом поехали на свадьбу», — рассказала Веснина в эфире BetBoom Tennis.

Елена Веснина вышла замуж 19 ноября 2015 года. Супругом российской теннисистки стал бизнесмен Павел Табунцов.

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