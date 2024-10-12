Турнир WTA-1000 в Ухане: результаты матчей 12 октября

12 октября состоялся шестой игровой день турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей предпоследнего соревновательного дня.

Теннис. WTA-1000, Ухань. Полуфиналы. Результаты шестого игрового дня (время – московское):

Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Кори Гауфф (США, 4) — 1:6, 6:4, 6:4;

Чжэн Циньвэнь (Китай, 5) — Ван Синьюй (Китай) — 6:3, 6:4.

Действующей чемпионкой турнира в Ухане является вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. Она выигрывала его в 2018 и 2019 годах. С тех соревнования не проводились вплоть до текущего розыгрыша из-за пандемии коронавируса.