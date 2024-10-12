Турнир WTA-1000 в Ухане: результаты матчей 12 октября
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12 октября состоялся шестой игровой день турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей предпоследнего соревновательного дня.
Теннис. WTA-1000, Ухань. Полуфиналы. Результаты шестого игрового дня (время – московское):
- Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Кори Гауфф (США, 4) — 1:6, 6:4, 6:4;
Ухань. 1/2 финала
12 октября 2024, суббота. 11:40 МСК
2
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
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|3
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|6
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|4
|4
4
Кори Гауфф
К. Гауфф
- Чжэн Циньвэнь (Китай, 5) — Ван Синьюй (Китай) — 6:3, 6:4.
Ухань. 1/2 финала
12 октября 2024, суббота. 14:30 МСК
7
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
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|4
51
Ван Синьюй
В. Синьюй
Действующей чемпионкой турнира в Ухане является вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. Она выигрывала его в 2018 и 2019 годах. С тех соревнования не проводились вплоть до текущего розыгрыша из-за пандемии коронавируса.
Комментарии
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