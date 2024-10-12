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«Мастерс» в Шанхае: результаты матчей 12 октября

«Мастерс» в Шанхае: результаты матчей 12 октября
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Сегодня, 11 октября, состоялся 10-й игровой день турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). По его итогам определилась пара, которая сыграет в финале соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей предпоследнего соревновательного дня.

Теннис. «Мастерс», Шанхай. Полуфиналы. Результаты 10-го игрового дня:

  • Янник Синнер (Италия, 1) — Томаш Махач (Чехия) — 6:4, 7:5;
  • Тейлор Фриц (США, 7) – Новак Джокович (Сербия, 4) — 4:6, 6:7 (6:8).

Победителем прошлогоднего турнира является польский теннисист Хуберт Хуркач, который в титульном матче обыграл россиянина Андрея Рублёва. В этом году поляк не принимал участия на «Мастерсе» в Шанхае.

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